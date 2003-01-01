Больше 20 человек погибли в ДТП с грузовиками на дорогах Карелии

В ГАИ по республике опубликовали статистку дорожных аварий с участием крупногабаритного транспорта, произошедших в 2025 году.

В 2025 году на дорогах Карелии произошли 83 ДТП с участием водителей грузового транспорта, в результате которых погиб 21 человек, а ещё 102 человека получили травмы. Об этом сообщили в ГАИ по республике.

— Водителям грузового транспорта необходимо быть максимально внимательными и сохранять концентрацию внимания. В связи с тем, что большегрузы обладают значительной массой и размером, риск причинения вреда повышается даже при малейшем нарушении ПДД, — отметили в ведомстве.

Там отметили, что зимой шоферам особенно важно следить за техническим состоянием транспорта и соблюдать требования российского законодательства.

Ранее мы писали, что в прошлом году в 88 авариях, произошедших на дорогах Карелии, пострадали 96 детей, один ребёнок погиб. В сравнении с отчётным периодом 2024 года, количество ДТП и травмированных в них детей сократилось более чем на 30%.