Больше 20 домов без воды вторые сутки: прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией в Питкяранте

Прокуратура проводит проверку в связи с длительным отключением водоснабжения в Питкяранте.

О проведении проверки из-за длительного отключения водоснабжения в Питкяранте сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.

Надзорный орган установил, что в результате аварии на сетях более 20 многоквартирных домов отключены от водоснабжения.

Как отметили в ведомстве, нормативы устранения аварии и обеспечения восстановления подачи коммунального ресурса превышены.

Прокурор внес директору управляющей компании Питкяранты и главе местной администрации представление об устранении нарушений закона и потребовал принять незамедлительные меры к восстановлению нарушенных прав граждан.

️Надзорное ведомство контролирует устранение аварии на сетях и возобновление водоснабжения жилых домов, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее сообщалось, что глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов выехал в Питкяранту на место аварии.