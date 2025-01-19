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Больше 20 домов без воды вторые сутки: прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией в Питкяранте

Новости. Общество
17:23, 24 Января 2025
фото: © Прокуратура Карелии / ВК

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Прокуратура проводит проверку в связи с длительным отключением водоснабжения в Питкяранте.

О проведении проверки из-за длительного отключения  водоснабжения в Питкяранте сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии. 

Надзорный орган установил, что в результате аварии на сетях более 20 многоквартирных домов отключены от водоснабжения.

Как отметили в ведомстве, нормативы устранения аварии и обеспечения восстановления подачи коммунального ресурса превышены. 

Прокурор внес директору управляющей компании Питкяранты и главе местной администрации представление об устранении нарушений закона и потребовал принять незамедлительные меры к восстановлению нарушенных прав граждан. 

️Надзорное ведомство контролирует устранение аварии на сетях и возобновление водоснабжения жилых домов, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее сообщалось, что глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов выехал в Питкяранту на место аварии.

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