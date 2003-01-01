Более шести тысяч карельских первоклассников отправились в школу

Праздничные линейки прошли во всех школах города и республики.

По традиции праздник в школах начался с подъема флага под гимн России. По данным мэрии города, в Петрозаводске пошли в школу 3300 первоклассников. В Карелии тех, кто впервые сядет за парту, около 6000 человек. В республике сегодня открыли двери более 200 школ, колледжей, техникумов и вузов.

Корреспондент «Столицы на Онего» побывала на линейке в Ломоносовской гимназии. Новый директор гимназии Елена Петровна Смирнова поздравила учеников, их родителей и учителей с Днем знаний и началом нового учебного года.

Репортаж нашего фотографа Людмилы Корвяковой смотрите по ссылке.

1 сентября в Карелии начали работу 186 школ, за парты сели более 70 тысяч школьников. Все первоклассники по традиции получат в подарок набор с необходимыми школьными принадлежностями. Кроме того, все ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Для всех школьников подготовлена праздничная программа. Мероприятия начнутся парадным шествием первоклассников по проспекту Ленина и Онежской набережной до площади Кирова.

С 12:00 до 15:00 на площади Кирова пройдет «Первоклассная академия». Для детей организуют творческие мастер-классы, лабораторию дорожной безопасности от ГИБДД и площадку знакомства с профессиями.

С 15:00 до 21:00 на площади начнется День студенчества с концертом группы «Сова», спортивными челленджами, мастер-классами и зонами отдыха.