Больше 40 лет в небе: в Карелии сняли фильм о начальнике Калевальского авиаотделения

На Карельском телевидении вышел фильм «Егорыч» о небесном стражнике карельских лесов.
Журналисты телекомпани «ГТРК — Карелия» сняли фильм о работе Александра Юнгина. Он начальник Калевальского авиаотделения «Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов». Охраняет леса с 1979 года, то есть более 40 лет.
За это время он провёл в воздухе 4000 часов, работая лётчиком-наблюдателем. На его счету тысячи патрулей, сотни обнаруженных возгораний, бесчисленное количество спасённых гектаров леса.
— Мы летаем по всей северной Карелии. Охраняем леса Лоухского, Калевальского районов и Костомукши. Помогаем другим отделениям авиалесоохраны, летаем в Муезерский районы. Ездим и в другие регионы помогать, — говорит Александр Юнгин.
Отпуск у пожарных зимой, а летом работа. С мая они должны быть в строю и до сентября. Чем жарче, тем больше работы. И в большинстве случаев причиной пожара является человек, который нарушает правила. Разжигать костры в жару нельзя, говорит летчик.
— Фильм получился по-настоящему душевным и трогательным, без прикрас, без пафоса — просто история человека, который всю жизнь посвятил защите карельских лесов. Особенно трогательно, что фильм снят на карельском языке с русскими субтитрами. Александр Егорович прекрасно говорит на родном карельском, — рассказали его коллеги в паблике «Питкярантское лесничество» в ВК.
Фильм сняла национальная редакция телекомпании ГТРК «Карелия». Он без закадрового текста. Над ним работали журналист Ольга Огнева, операторы Игорь Ареховский, Виталий Полтинин и Кирилл Огнев, режиссер Анжела Морозова и монтажер Алина Малышева.