Больше 50 кг наркотиков нашли у действовавших в Карелии драгдилеров

Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали ОПГ, намеревавшуюся распространять запрещённые вещества среди жителей Карелии.
Сотрудники ФСБ и Росгвардии по Карелии задержали пятерых участников организованной группы, намеревавшихся распространять запрещённые вещества среди жителей республики, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщили в пресс-службе ФСБ по региону.
— В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий у задержанных изъято более 50 кг наркотических средств, а именно: более 27,5 кг производного наркотического средства эфедрон, около 17,3 кг наркотического средства гашиш, около 5 кг наркотического средства метадон, более 570 граммов наркотического средства мефедрон, — рассказали в ведомстве.
В отношении преступников возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой в особо крупном размере. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.
Ранее в Петрозаводске задержали трёх мужчин, разносивших наркотики по улицам и паркам города.