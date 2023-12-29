Больше 8,5 тысячи человек на одном проспекте в Петрозаводске получили «письма счастья» за год

В ГИБДД Карелии привели статистику по нарушителям, которые не пристегиваются ремнями безопасности.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в нынешнем году на одном только Карельском проспекте с момента установки там камеры видеофиксации более 8,5 тысячи человек получили «письма счастья».

Распространенным нарушением оказалась привычка водителей и пассажиров не пристегиваться ремнями безопасности.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает участников дорожного движения к соблюдению Правил дорожного движения.