«Больше дела, меньше слов»: глава Минздрава Карелии признался в любви к Петрозаводску

Михаил Охлопков показал результаты годовой работы карельского Минздрава и правительства республики в сфере здравоохранения Петрозаводска.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал пост с результатами работы за 2022 год, которые показывают всю любовь к Петрозаводску.

«Любить» — это же глагол, обозначает действие, значит, и надо действовать. Больше дела, меньше слов», — утверждает министр и отмечает, что можно бесконечно признаваться в любви к Петрозаводску, но для команды карельского Минздрава, руководителей медицинских организаций, как и правительства Карелии, дела важнее слов.

«Петрозаводск, мы любим тебя!» — подписал Михаил Охлопков в комментарии к фото с результатами работы.

Подробнее об итогах работах Минздрава республики в Петрозаводске: что сделано, строится, сколько проектов реализовано, смотрите на странице у министра здравоохранения Михаила Охлопкова.