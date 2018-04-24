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Новости. Общество
11:25, 24 Апреля 2018

Больше десяти человек остались без жилья после пожара в Петрозаводске

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В Петрозаводске полностью сгорела одна квартира на втором этаже, частично пострадали от огня ещё три соседние квартиры, четыре квартиры на первом этаже залиты водой во время тушения, сообщает мэрия.

Как сообщалось ранее, пожар произошел во вторник утром.

В двухэтажном деревянном доме по улице Лыжная, 20 проживали 17 человек, в том числе 6 детей. Четыре из восьми квартир являются нежилыми.

Жителям двух пострадавших квартир уже предоставлены помещения маневренного фонда и оказана гуманитарная помощь.

В расселении нуждаются девять человек, остальные отправились к родственникам.

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