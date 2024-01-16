Больше десятка автобусов для междугородних перевозок закупит Карелия в этом году

Для государственного предприятия «Карелавтотранс» в этом году закупят 11 автобусов.

Как на своей странице в социальной сети рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, в республике продолжают обновлять общественный транспорт.



«В этом году закупим 11 автобусов для государственного предприятия „Карелавтотранс“. Региональный Минтранс заключил госконтракт на поставку 11 ПАЗов. Они должны прийти в первом квартале. Планируем поставить их на пригородные и междугородние маршруты в Прионежском, Кондопожском и Пряжинском районах», — написал чиновник.



Парфенчиков напомнил, что с 2019 по 2022 год за счет средств федерального и регионального бюджетов приобретено 97 новых автобусов.



«Будут в этом году и новые троллейбусы в Петрозаводске. Город закупит 27 троллейбусов на условиях льготного лизинга по президентскому нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ — нашу заявку Минтранс России одобрил», — написал глава Карелии.



Отметим, ранее мы сообщали о том, что Суоярви рискует остаться без общественного транспорта.