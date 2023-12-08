Больше двадцати пожарных тушили пожар в Петрозаводске

Накануне вечером в Петрозаводске загорелся частный дом.

О пожаре рассказали в МЧС Карелии.

Так, в пятницу вечером, 8 декабря, в 21.31 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара. В карельской столице в переулке 4-ом Родниковом горел частный дом.

Как уточнили спасатели, 22 пожарных на 7 единицах техники боролись с огнем.

Ночью в субботу, 9 декабря, в 00.13 пожар в частном доме был ликвидирован.

Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших выясняются.