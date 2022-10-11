Селянка из Карелии вложила в «инвестиции» в нефть и газ более двух миллионов рублей

Жительница Прионежского района перевела мошенникам более 2 млн рублей, надеясь заработать на инвестициях, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило заявление 50-летней жительницы одного из поселков Прионежского района. Она рассказала, что увидела рекламу в одной из игр на мобильном телефоне, в которой говорилось, что каждый гражданин страны имеет право получать доход от продажи газа. Женщине захотелось узнать подробности.

Она перешла на сайт по ссылке из рекламы. На ресурсе требовалось ввести номер телефона. Жительница села так и сделала. Последовал звонок от менеджера, разъяснивший процесс получения дивидендов от инвестирования. Незнакомка в часовом разговоре красочно описывала, как легко можно получить доход, внеся небольшой стартовый взнос в долларах.

По указанию звонившей, женщина скачала определённое приложение, зарегистрировалась и внесла на счёт первоначальный взнос – 9 тысяч 300 рублей. В этот же день ей удалось поговорить с другим участником программы, который рассказал, что тоже начинал с нуля, а теперь якобы стал миллионером. Подкрепив веру в успех, мужчина будто бы стал помогать жительнице Прионежья зарабатывать деньги, при этом всё, что от неё требовалось – периодически пополнять счёт.

Прибыль росла на глазах, точнее, на экране мобильного телефона. Чтобы её увеличить, пользовательница решила взять кредит, превышающий 1 миллион 300 тысяч рублей. Далее собеседник уговорил её поучаствовать в некой бонусной программе: перевести в приложении ещё 50 тысяч рублей, затем ещё 300 тысяч заёмных средств, а потом еще 200 тысяч рублей, взятых в долг у матери.

Когда прибыль достигла 4 миллионов рублей, жительница Прионежья захотела вывести эту сумму. Оказалось, что якобы нужно заплатить налог. Она вновь заняла деньги у родственников, перевела их на инвестиционный счёт, но дивиденды так и не получила. Трейдер потребовал взять новый кредит, заставлял заложить автомобиль. Женщина растерялась и обратилась за помощью к сыну, который и открыл ей глаза на происходящее – на протяжении нескольких недель гражданку обманывали, заставляя думать, что та приобретает криптовалюту, серебро, газ, нефть.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по заявлению потерпевшей проводится проверка.