Больше лекарств и меньше путешествий: стало известно, как изменились траты россиян

Согласно исследованию, за последние полгода жители России стали больше тратить на ЖКХ и лекарства и меньше — на путешествия и рестораны.

Россияне за последние полгода стали меньше тратить на путешествия, рестораны и покупку электроники, но при этом больше — на лекарства и ЖКХ, следует из материалов консалтинговой компании «Яков и партнеры» (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и исследовательского холдинга «Ромир», имеющихся в распоряжении РИА Новости.

«С точки зрения оценки трат за последние полгода респонденты уже отметили снижение расходов на предметы роскоши, путешествия, рестораны и электронику. При этом опрошенные заявили об увеличении расходов на ЖКХ, лекарственные препараты и медицинские услуги, продукты, связь и интернет, а также бытовую химию», — говорится в исследовании.

Отмечается, что потребители менее склонны ожидать дальнейшего роста расходов по тем категориям, где они отметили прирост за последние полгода. Так, в категориях бытовой химии и медуслуг существует двукратный разрыв, по ЖКХ, связи и питанию дома — более 11%.

«Это может говорить о том, что россияне ожидают, что уже достигли потолка роста потребления в данных категориях и не планируют дальше наращивать по ним расходы», — считает младший партнер консалтинговой компании Евгений Якушкин.

Отмечается, что, с точки зрения ожиданий, в ближайшие шесть месяцев основные поводы для беспокойства потребителей связаны с уровнем дохода, эмоциональным состоянием и физическим здоровьем. Также 78% опрошенных отметили, что на возврат к прежней жизни может потребоваться от года до нескольких лет.

«Несмотря на прогнозируемые трудности, в качестве основной стратегии их преодоления российские потребители обозначили не только сокращение расходов на крупные покупки, но и намерения помогать своим близким. При этом интересен тот факт, что абсолютное большинство не рассматривают переезд в другую страну или регион как ответную меру на преодоление трудностей», — подчеркивает младший партнер консалтинговой компании Денис Довганич.