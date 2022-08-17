Больше половины врачей в России выступили за возвращение антиковидных ограничений

«Справочник врача»: более половины медиков высказались за антиковидные ограничения.

Больше половины опрошенных в мобильном приложении «Справочник врача» медиков (56,6%) поддерживают идею возвращения санитарных и ограничительных мер, подобных тем, что вводились в условиях пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах. Результаты опроса есть у РБК.

Против введения ограничений выступили 43,4% опрошенных медиков. Среди главных причин негативного отношения врачей к ограничениям респонденты называли отсутствие ресурсов для их реального выполнения (43%), уменьшение зарплат не работавшим с COVID специалистам (17,4%), отсутствие доверия Минздраву и властям (16,1%) и недовольство «фактором принуждения» (12,1%).

В опросе, который проводился с 10 по 16 августа 2022 года, приняли участие 1627 врачей-специалистов. Всего в мобильном приложении «Справочник врача», принадлежащем компании «Медицинские информационные решения», зарегистрированы более 763 тыс. медицинских работников из 85 регионов России. Создатели поясняют, что в нем может зарегистрироваться и лицо без медицинского образования, но ему будут недоступны инструментарий врача, участие в исследованиях и т. д. Пользователь нарушит политику приложения, если укажет, что он врач, не будучи таковым. Доля таких участников минимальна и, по утверждению разработчиков, не сказывается на показателях репрезентативности.

При этом 84% опрошенных врачей заявили, что ранее соблюдали все вводимые ковидные ограничения, а 88,7% врачей рекомендовали соблюдать их своим пациентам. О том, что ограничения не соблюдали, заявили 4% опрошенных (иногда соблюдали 12%), не рекомендовали делать этого пациентам 2,7% (рекомендовали иногда соблюдать 8,6%).

В том, что ограничения могут улучшить эпидемиологическую ситуацию, уверены 56,5% медиков, не верят в это 24,4%. С тем, что принятые меры ранее помогли снизить количество заболевших, согласились 26,6% опрошенных. О том, что такие ограничения были бы эффективны только в случае, если бы их соблюдали все, заявили 68,8%. Бесполезными принимаемые ранее ограничения назвали 3,6%, а 1% заявил о том, что они лишь ухудшили ситуацию.