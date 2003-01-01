Больше половины жителей Карелии не услышали звуки электросирен

Стало известно, как прошла проверка работоспособности региональных систем оповещения.
Сегодня, 1 октября, 53% жителей Карелии не услышали звуки региональных систем оповещения, проходивших плановую проверку работоспособности, гласят результаты опроса в телеграм-канале МЧС по республике.
— На улице Ленинградской в квартире с открытым балконом было слышно на 2 балла по 5-балльной шкале, — написал петрозаводчанин Андрей Ершов в комментариях ведомства.
По словам пользователей, в центре, на Перевалке, Древлянке и в Октябрьском районе царила тишина. То же самое происходило в Медвежьегорске, Беломорске и Питкяранте.
Напомним, сегодня с 10:30 до 10:45 во всех крупных населённых пунктах Карелии передавался сигнал «Внимание всем». Мероприятие проходило в рамках общероссийской проверки систем оповещения.