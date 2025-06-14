Больше полусотни человек пострадали в авариях с участием пешеходов на дорогах Карелии

Пугающую статистику опубликовали в Госавтоинспекции республики.
С начала года в Карелии было зарегистрировано 56 ДТП с участием пешеходов. Такую статистику опубликовали в Госавтоинспекции республики.
В этих авариях 53 человека получили травмы разной степени тяжести, а трое человек погибли.
В ГАИ напомнили о неукоснительном соблюдении ПДД и внимательности у водителей, особенно при подъезде к пешеходным переходам и жилым зонам.
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