Больше полусотни детей-пассажиров пострадали на дорогах Карелии

В Госавтоинспекции Карелии привели статистику по детям, пострадавшим в 2022 году.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, за 2022 год в республике в 36 авариях пострадали 58 детей-пассажиров.

Как отметили в Госавтоинспекции, родители часто пренебрегают безопасностью детей. За год автоинспекторы пресекли более 1800 нарушений правил перевозки детей.

За нарушение правил предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.