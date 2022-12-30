Больше полусотни сотрудников ОМОНа Карелии были награждены орденами и медалями в 2022 году

Карельский ОМОН Росгвардии подвел итоги за прошедший год.

Как сообщили в Управлении Росгвардии Карелии, за 2022 год сотрудники ОМОН «Илвес» выполнили более 130 заданий — по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, по силовому сопровождению оперативно-розыскных, оперативно-профилактических мероприятий, следственных действий и по задачам инженерно-технического отделения.

Бойцы задерживали подозреваемых в нарушениях и преступлениях, изъяли 13 единиц огнестрельного оружия, более 600 различных боеприпасов и около 2 килограмм пороха.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебных обязанностей, 52 сотрудника карельского отряда награждены государственными наградами: 3 — орденами Мужества, 17 — медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 17 — медалями «За отвагу», 14 — медалями «За отличие в охране общественного порядка», 1 — медалью Жукова.