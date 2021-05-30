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Больше полутора часов тушили пожарные загоревшийся жилой дом под Петрозаводском (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:19, 31 Мая 2021
фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Пожар произошел в частном доме в поселке Шуя Прионежского района, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня ночью, 31 мая в 00.53, произошел пожар в частом доме по адресу: Прионежский район, поселок Шуя, ул. Совхозная.
Для ликвидации пожара в доме привлекались 20 человек и 7 единиц техники. С огнем боролись 1,5 часа и к 1.37 пожар удалось потушить.

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В результате пожара повреждена кровля и стена жилого дома на площади 20 кв.м.

В огне никто не погиб и не пострадал.

По информации МЧС, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

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