Больше полутора часов тушили пожарные загоревшийся жилой дом под Петрозаводском (ФОТО)

Пожар произошел в частном доме в поселке Шуя Прионежского района, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня ночью, 31 мая в 00.53, произошел пожар в частом доме по адресу: Прионежский район, поселок Шуя, ул. Совхозная.

Для ликвидации пожара в доме привлекались 20 человек и 7 единиц техники. С огнем боролись 1,5 часа и к 1.37 пожар удалось потушить.

В результате пожара повреждена кровля и стена жилого дома на площади 20 кв.м.

В огне никто не погиб и не пострадал.

По информации МЧС, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.



