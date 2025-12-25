Больше сотни рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за метели

156 рейсов задерживаются в Москве из-за неблагоприятных погодных условий.

Более 100 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за сильной метели. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Уточняется, что в общей сложности непогода затронула 156 рейсов, в том числе 75 в аэропорту Шереметьево, 37 — в Домодедово, 35 — во Внуково и девять в Жуковском. Кроме того, пять рейсов было отменено в Домодедово.

Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, интенсивность снегопада в столице должна снизиться около 03:00 по московскому времени. Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве и области до 21:00 26 декабря действует желтый метеорологический уровень.

Ранее главный специалист портала »Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила москвичей, что в пятницу, 26 декабря, за сутки выпадет до 25 процентов месячной нормы осадков. По ее словам, при температуре воздуха минус 1-3 градуса Цельсия обычный снег будет чередоваться с мокрым — он может налипать на провода и ветки деревьев и провоцировать гололедицу на дорогах.