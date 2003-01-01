Больше трёх миллионов рублей потеряли жители Карелии из-за мошенников

Жители Сортавалы и Петрозаводска понесли миллионные денежные потери после общения со злоумышленниками.

В сортавальскую полицию поступило заявление от 29-летнего жителя, столкнувшегося с мошенниками. На его электронную почту пришло письмо о несанкционированном входе в аккаунт портала «Госуслуги».

Позвонив по номеру службы поддержки, указанному в сообщении, мужчина узнал, что его счетами завладели злоумышленники. Преступники уже попытались оформить незаконные кредиты и похитить средства, поэтому все накопления следовало срочно отправить на «безопасный счёт». Для этого житель города установил специальное, якобы банковское, приложение. На сторонние счета он перечислил сбережения, а затем, действуя под руководством неизвестных, оформил два кредита в разных банках на общую сумму, превысившую полтора миллиона рублей. Эти средства он перевёл туда же, — сообщили в телеграм-канале «Полиция Карелии».

Ущерб составил 2 285 000 рублей. Из них лишь 493 000 рублей — личные накопления.

Ещё одно заявление зарегистрировано в полиции Петрозаводска. О том, что её средства хотят похитить аферисты, 76-летней горожанке сообщил мнимый сотрудник ФСБ. По совету незнакомца заявительница перечислила накопления на неизвестный счёт, думая, что так их защитит Мошенники похитили у неё 1 093 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничествах, совершённых в особо крупном размере.

Полиция Карелии предупреждает: не переводите денежные средства на неизвестные счета. Не оформляйте кредиты под чужим давлением. Помните о том, что аферисты могут действовать под видом сотрудников банков, силовых структур, иных организаций. Понятия «безопасный счёт» в реальной практике не существует — это предлог мошенников для обмана граждан. Сохраняйте бдительность и не дайте себя обмануть.