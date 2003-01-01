РЕКЛАМА
«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53
В Петрозаводске завершился сезон «Открытого пианино» в Ротонде

20:00

Больше трёх миллионов рублей потеряли жители Карелии из-за мошенников

18:30

Более 30 ДТП с участием диких животных зафиксировали в Карелии с начала года

17:40

Человек погиб на пожаре в Петрозаводске

16:05

Мужчина утонул во время рыбалки в Карелии

15:30

В Карелии проходит основной день голосования на муниципальных выборах

14:20

Петрозаводские спасатели вывели из леса мужчину с внучкой

13:50

Фестиваль «Алые паруса над Онего» прошёл в Петрозаводске

13:30

В Карелии поисковики вывели из леса пенсионерку, которая заблудилась

12:30

В Ленинградской области при сходе с рельсов тепловоза погиб машинист

11:40

Жителей Карелии приглашают на закрытие сезона «Открытого пианино»

11:10

Две бани и сарай горели в Прионежском районе

10:30

В Кеми полыхало деревянное здание

09:50

Карелия лидирует по заболеваемости раком в России

09:20

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

08:40

Жителям Карелии предлагают стать волонтёрами на легкоатлетическом кроссе

07:30

Беспилотники атаковали соседний с Карелией регион

04:08

Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве рядом с Карелией

03:03

«12 часов в день»: в Госдуме подсчитали, сколько времени школьникам приходится тратить на учёбу

00:10

Собаки редких пород приняли участие в двух национальных выставках в Петрозаводске

23:50

Виновник смертельного ДТП в Медвежьегорском районе был пьян

22:50

Явка избирателей на выборах в Карелии превысила 17%

21:30

В Эссойле простятся с погибшим на СВО земляком

20:50

Смертельное ДТП произошло на трассе в Медвежьегорском районе

19:40

Власти Аргентины заявили о прекращении «родильного туризма» для россиян

18:40

Без осадков и до +21°С: чем погода удивит жителей Карелии 14 сентября

17:20

Нехватка кадров, отсутствие приватности и задержка писем: депутаты обсудили проблемы в работе Почты России в Карелии

16:45

Уроженец Кондопоги погиб в зоне спецоперации

15:55

В Прионежском районе два человека оказались заблокированы в перевёрнутом автомобиле

14:40

19-летний житель Питкяранты ушёл из дома и не вернулся

13:55

Житель Петрозаводска потерял почти 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

12:55

В Кондопоге молодая девушка-водитель насмерть сбила велосипедиста

11:55

Четырёхлетний ребёнок получил травмы в ДТП на севере Карелии

10:30

Второй день муниципальных выборов стартовал в Карелии

09:35

Мощная магнитная буря накроет Землю уже в эти выходные

09:00

Любителям «тихой охоты» напомнили правила безопасности при посещении леса

08:30

Стало известно, во сколько обойдется строительство моста через Лососинку в Петрозаводске

08:00

Явка в Карелии в первый день выборов составила 10%

07:30

«Космическую медузу» можно будет наблюдать под утро в Петрозаводске

00:10
Больше трёх миллионов рублей потеряли жители Карелии из-за мошенников
Сегодня 18:30 Происшествия


Жители Сортавалы и Петрозаводска понесли миллионные денежные потери после общения со злоумышленниками.

фото: Столица на Онего

В сортавальскую полицию поступило заявление от 29-летнего жителя, столкнувшегося с мошенниками. На его электронную почту пришло письмо о несанкционированном входе в аккаунт портала «Госуслуги».

Позвонив по номеру службы поддержки, указанному в сообщении, мужчина узнал, что его счетами завладели злоумышленники. Преступники уже попытались оформить незаконные кредиты и похитить средства, поэтому все накопления следовало срочно отправить на «безопасный счёт». Для этого житель города установил специальное, якобы банковское, приложение. На сторонние счета он перечислил сбережения, а затем, действуя под руководством неизвестных, оформил два кредита в разных банках на общую сумму, превысившую полтора миллиона рублей. Эти средства он перевёл туда же, — сообщили в телеграм-канале «Полиция Карелии».

Ущерб составил 2 285 000 рублей. Из них лишь 493 000 рублей — личные накопления.

Ещё одно заявление зарегистрировано в полиции Петрозаводска. О том, что её средства хотят похитить аферисты, 76-летней горожанке сообщил мнимый сотрудник ФСБ. По совету незнакомца заявительница перечислила накопления на неизвестный счёт, думая, что так их защитит Мошенники похитили у неё 1 093 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничествах, совершённых в особо крупном размере.

Полиция Карелии предупреждает: не переводите денежные средства на неизвестные счета. Не оформляйте кредиты под чужим давлением. Помните о том, что аферисты могут действовать под видом сотрудников банков, силовых структур, иных организаций. Понятия «безопасный счёт» в реальной практике не существует — это предлог мошенников для обмана граждан. Сохраняйте бдительность и не дайте себя обмануть.


Олег Ермолаев
вице-премьер Карелии по экономике
Наша стратегия — ежегодный рост объема инвестиций на 5 млрд рублей
Об рекордных инвестициях в карельскую экономику и дальнейших планах.



