Больше тысячи человек в Карелии стали жертвами нападения клещей

Специалисты рассказали о нападениях клещей в республике.

В Роспотребнадзоре Карелии привели данные по нападениям клещей за минувшую неделю. С жалобами на присасывания клещей за минувшую неделю, с 5 по 11 июня, обратились 232 человека, в том числе 90 человек — в Петрозаводске. Из общего количества нападений 39 пришлось на детей, из них в столице республики — 17.

Первое нападение клеща на человека в Карелии в 2023 году было зафиксировано 16 апреля. Всего с этого времени членистоногие 1047 раз нападали на людей, объектами атаки в том числе стали 246 ребенка. Значительная часть обращений с жалобами на присасывание клещей — 352 — была зафиксирована в Петрозаводске.

Нападения были зафиксированы во всех районах Карелии, кроме Лоухского района. Были лабораторно подтверждены 1 случай энцефалита, а также 3 случая клещевого боррелиоза.

С начала года прививки против клещевого энцефалита получили 11230 человек, в том числе 3704 младше 18 лет.