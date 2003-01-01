Больше тысячи домов в Карелии подключили к природному газу

В 2025 году уровень газификации в республике составил 35%.

В 2025 году власти Карелии подключили к природному газу 1085 индивидуальных домов. Средний уровень газификации при этом достиг 35%, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своём телеграм-канале.

— Резкий рост по количеству подключений показал декабрь — плюс 79 новых абонентов. Больше всего в Петрозаводске — 51, из них 22 в микрорайоне Древянка-4, где в середине декабря мы ввели в эксплуатацию газораспределительную сеть, — рассказал он.

Сейчас в регионе ведётся строительство более 50 объектов газораспределительных сетей, расположенных на территории Кондопожского, Прионежского и Лахденпохского районов, а также Питкярантского округа и Петрозаводска. Помимо этого, новые абоненты появляются в Олонецком, Прионежском районах и селе Кончерезе.

— Таким образом, в 2026 [году] Карелия начинает отсчёт второй тысячи подключений по Президентской программе догазификации! — подытожил губернатор.

Напомним, программа социальной газификации реализуется в регионе с 2021 года. Согласно распоряжению правительства России, до конца 2025 года Карелия должна была получить более 9 млн рублей на приобретение нового оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям.