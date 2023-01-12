Реклама

Квартиру для большой семьи в новом районе Петрозаводска можно купить по выгодной цене
Новое
Сегодня 17:01
Житель Петрозаводска пришел в банк в карнавальной маске и угрожал всех избить
Сегодня 10:42

Больше всего «пьяных» ДТП в 2022 году совершили водители в трех районах Карелии

Новости. Происшествия
18:40, 12 Января 2023
фото: Госавтоинспекция Карелии

Новости партнеров

Больше всего ДТП по вине пьяных водителей в прошлом году зафиксировали в Петрозаводске, Сегежском и Медвежьегорском районах Карелии.

По статистике Госавтоинспекции Карелии, в 2022 году незначительно выросло число дорожных аварий с участием нетрезвых автомобилистов. 

В 76 таких ДТП травмированы 98 человек, 14 погибли. Для сравнения, в 2021 году инспекторы зарегистрировали 71 дорожную аварию с пьяными водителями, в которых пострадали 92 человека, 19 - погибли. 

Больше всего в прошлом году нетрезвые автолюбители становились участниками ДТП в Петрозаводске (11-15-1), в Медвежьегорском (8-11-2) и в Сегежском (8-12-0) районах республики.

В целом, за прошедший год на дорогах Карелии произошло 545 дорожных аварий, в которых 722 человека получили травмы, 47 – погибли.

Большинство дорожно-транспортных происшествий произошло в населенных пунктах. Чаще всего ДТП регистрировались в Петрозаводске, а также на дорогах поселков и деревень Прионежского и Пряжинского районов.

Наибольшее число дорожных аварий со смертельным исходом зарегистрировано на дорогах федерального значения: в 189 ДТП погибли 25 человек, 277 получили травмы. На дорогах территориального значения в 119 ДТП пострадали 172 человека, погибли - 13.

Фактически каждое седьмое ДТП произошло с участием детей – в 79 происшествиях травмированы 100 юных участников движения, двое погибли.

В 2022 году сбили 111 пешеходов, в которых 107 человек травмированы и восемь погибли. Более половины происшествий с участием пешеходов произошли на территории Петрозаводска, погибли четыре человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.01.2023, 00:10
В Гидрометцентре предупредили об угрозе волн жары
07.01.2023, 22:00
Финансовые аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару на ближайшие месяцы
05.01.2023, 13:45
Финляндия не пустила более 3 тысяч человек через границу с Россией
09.01.2023, 08:05
Силуэт Христа появился на Рождество в небе Карелии (ФОТОФАКТ)
10.01.2023, 18:46
В Петрозаводске полыхает здание скандально известного бара (ФОТО и ВИДЕО)
10.01.2023, 06:40
Стало известно, кого спрячут в бомбоубежищах в Петрозаводске

Аналитика

09.01.2023 16:37
Обществоведение
Бежать не в бомбоубежище, а к телевизору
Вопрос «куда бежать» стал одним из главных на совещании в мэрии Петрозаводска — обсуждалась готовность системы гражданской обороны города.
Дом-призрак и его медсестра
09.01.2023 06:00
«Дамы, гоните тоску!»: топ ярких цитат 2022 года
03.01.2023 15:00
Карелия под водой, похороны погибших, закрытые магазины, а также Парфенчиков и его Лена
03.01.2023 14:00
Главные события: чем запомнился 2022 год
30.12.2022 18:30
Не рискуйте здоровьем и деньгами — согласовывайте работы на сетях!
30.12.2022 16:40
«Пятнашка» для Боднарчука
29.12.2022 14:37
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2023 16:21
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Флеболог Руслан Березин: «За венами нужно постоянно следить»
Флеболог клиники «Кивач» Руслан Викторович Березин рассказал о болезни цивилизации, операциях без разрезов и опасности не лечения варикоза.
«Берёшь посох в руки и волшебство начинается»
27.12.2022 10:50
Зимние витамины
20.12.2022 15:59
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.