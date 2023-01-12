Больше всего «пьяных» ДТП в 2022 году совершили водители в трех районах Карелии

Больше всего ДТП по вине пьяных водителей в прошлом году зафиксировали в Петрозаводске, Сегежском и Медвежьегорском районах Карелии.

По статистике Госавтоинспекции Карелии, в 2022 году незначительно выросло число дорожных аварий с участием нетрезвых автомобилистов.



В 76 таких ДТП травмированы 98 человек, 14 погибли. Для сравнения, в 2021 году инспекторы зарегистрировали 71 дорожную аварию с пьяными водителями, в которых пострадали 92 человека, 19 - погибли.



Больше всего в прошлом году нетрезвые автолюбители становились участниками ДТП в Петрозаводске (11-15-1), в Медвежьегорском (8-11-2) и в Сегежском (8-12-0) районах республики.



В целом, за прошедший год на дорогах Карелии произошло 545 дорожных аварий, в которых 722 человека получили травмы, 47 – погибли.



Большинство дорожно-транспортных происшествий произошло в населенных пунктах. Чаще всего ДТП регистрировались в Петрозаводске, а также на дорогах поселков и деревень Прионежского и Пряжинского районов.



Наибольшее число дорожных аварий со смертельным исходом зарегистрировано на дорогах федерального значения: в 189 ДТП погибли 25 человек, 277 получили травмы. На дорогах территориального значения в 119 ДТП пострадали 172 человека, погибли - 13.



Фактически каждое седьмое ДТП произошло с участием детей – в 79 происшествиях травмированы 100 юных участников движения, двое погибли.



В 2022 году сбили 111 пешеходов, в которых 107 человек травмированы и восемь погибли. Более половины происшествий с участием пешеходов произошли на территории Петрозаводска, погибли четыре человека.