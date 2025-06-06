Больше всего управляющие компании в Петрозаводске не справляются с покосом травы во дворах

«Служба заказчика» за неделю проверила содержание 197 многоквартирных домов города.
«Служба заказчика» выявила 135 нарушений правил содержания домов и дворов в Петрозаводске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Из них 74 относятся к покосу травы, а 48 — к ненадлежащему содержанию общего имущества. Часть связана с уборкой мусора на газонах и тротуарах, а также с неисправностями систем горячего водоснабжения и электроснабжения.
В адрес управляющих организаций специалисты службы направили 54 уведомления об устранении нарушений. Если ситуация не будет исправлена, нарушениями займется Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия.
За прошлую неделю управляющие организации исправили 28 нарушений, выявленных ранее.
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