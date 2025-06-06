Больше всего управляющие компании в Петрозаводске не справляются с покосом травы во дворах

«Служба заказчика» за неделю проверила содержание 197 многоквартирных домов города.

«Служба заказчика» выявила 135 нарушений правил содержания домов и дворов в Петрозаводске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Из них 74 относятся к покосу травы, а 48 — к ненадлежащему содержанию общего имущества. Часть связана с уборкой мусора на газонах и тротуарах, а также с неисправностями систем горячего водоснабжения и электроснабжения.



В адрес управляющих организаций специалисты службы направили 54 уведомления об устранении нарушений. Если ситуация не будет исправлена, нарушениями займется Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия.

За прошлую неделю управляющие организации исправили 28 нарушений, выявленных ранее.