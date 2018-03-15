Больше всех в Финляндии тратят российские туристы

За год они оставили в Суоми 653 миллиона евро.

Россияне, как и прежде, остаются главным источником доходов туриндустрии Финляндии, оставив в этой стране в 2017-м 653 млн евро, что на 39% больше, чем годом ранее, сообщает "Фонтанка". Идущие вторыми туристы из Китая пополнили бюджет Финляндии суммой в два раза меньше. Об этом сообщается в исследовании Business Finland.

При этом за одну поездку российский турист в среднем тратит всего 240 евро, тогда как среднестатистический путешественник оставляет в Суоми 318 евро. Самыми расточительными, согласно статистике, стали китайцы, оставляющие 1262 евро на человека.

Россияне также остаются самой многочисленной группой иностранных путешественников в Финляндии (3,1 млн человек).

За прошлый год туристы совершили 8,3 млн поездок в Суоми, принеся казне республики больше 4 млрд евро.