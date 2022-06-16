Большегруз оборвал провода и повалил опору на оживленной магистрали в Петрозаводске (ВИДЕО)

Троллейбусное управление предупреждает пассажиров об изменении движения троллейбуса №5 из-за аварии на Варкауса.

Как сообщается в официальном паблике «Городского транспорта», сегодня, 22 июня, перед новым кольцом на Варкауса автомобиль «Камаз» оборвал провода и повалил опору контактной сети.

«В связи с этим троллейбус пятого маршрута в направлении к центру будет следовать по улице Московской, Первомайскому проспекту, Ленина и далее по прежнему маршруту. Троллейбус № 6 в направлении к центру также следует по Первомайскому проспекту, Ленина к развороту на площади Гагарина и далее по проспекту Ленина по прежнему маршруту», — говорится в сообщении муниципального предприятия.

В Троллейбусном управлении обещают, что с утра 23 июня троллейбусы 5 и 6 маршрутов будут следовать по обычным схемам.