Большегруз оборвал провода и повалил опору на оживленной магистрали в Петрозаводске (ВИДЕО)

Троллейбусное управление предупреждает пассажиров об изменении движения троллейбуса №5 из-за аварии на Варкауса.
Как сообщается в официальном паблике «Городского транспорта», сегодня, 22 июня, перед новым кольцом на Варкауса автомобиль «Камаз» оборвал провода и повалил опору контактной сети.
«В связи с этим троллейбус пятого маршрута в направлении к центру будет следовать по улице Московской, Первомайскому проспекту, Ленина и далее по прежнему маршруту. Троллейбус № 6 в направлении к центру также следует по Первомайскому проспекту, Ленина к развороту на площади Гагарина и далее по проспекту Ленина по прежнему маршруту», — говорится в сообщении муниципального предприятия.
В Троллейбусном управлении обещают, что с утра 23 июня троллейбусы 5 и 6 маршрутов будут следовать по обычным схемам.
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