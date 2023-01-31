Большегруз опрокинулся в кювет на трассе в Карелии (ФОТО)

Водитель на грузовике вылетел в кювет после прохождения опасного поворота рядом с поселком Надвоицы.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовали фото, как в минувшую пятницу, 3 февраля, в 16.30 из кювета вытаскивают большегруз. Автомобиль удалось вернуть на трассу с помощью другого грузовика. Гора песка осталась в кювете.

Подписчики паблика прокомментировали ДПТ.

«Там поворот с малым радиусом, он обозначен знаком. В чём проблема проехать данный поворот? Заходил в поворот с заносом на встречку наверняка. А если бы встречная легковая была? Опять бы были трупы», - пишут подписчики.

Ранее сообщалось, в Карелии арестовали водителя грузовика, обвиняемого в ДТП с тремя погибшими.