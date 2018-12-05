Новости
Сегодня, 05 Декабря 2018
Министерство экономического развития Карелии обсуждает с банками возможность субсидирования за счет бюджета процентов по ипотеке на строительство жилых домов предпринимателям в сельской местности.
05.12.2018, 11:03
В пожарно-спасательную службу Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи девочке, у которой застряла нога в металлической решетке, сообщили в МЧС Карелии.
05.12.2018, 11:00
На Вознесенском шоссе прошла акция протеста водителей камневозов.
05.12.2018, 10:56
На Старой Кукковке произошла авария, в результате которой без интернета осталась большая часть жителей микрорайона.
05.12.2018, 10:48
В редакцию "Столицы на Онего" обратилась девушка и сообщила, что ее 17-летнего брата избил неизвестный, после чего скрылся.
05.12.2018, 10:44
Управление труда и занятости республики призывает органы местной власти в районах тщательнее контролировать процессы оптимизации бюджетной сферы, в результате которых могут пострадать предпенсионеры.
05.12.2018, 10:40
Ситуация для предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли в Карелии в IV квартале 2018 года улучшилась по сравнению с предыдущим кварталом, считают руководители торговых организаций.
05.12.2018, 10:00
Сотрудники вневедомственной охраны в ночном заведении Кондопоги обнаружили мужчину с разбитой головой без сознания, сообщили в Росгвардии Карелии.
05.12.2018, 09:50
В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством местной жительнице, сообщает МВД Карелии.
05.12.2018, 09:47
Скоростной комфортабельный поезд будет доставлять пассажиров в город Сортавала и горный парк "Рускеала", сообщает правительство Карелии.
05.12.2018, 09:42
Объем экспорта товаров, произведенных в Карелии, за девять месяцев 2018 года почти достиг 1 млрд. долларов США.
05.12.2018, 09:36
Депутаты всех фракций Госдумы, кроме "Единой России", подписались под обращением в Конституционный суд (КС) об обжаловании основных положений закона о повышении пенсионного возраста.
05.12.2018, 09:31
Авария произошла на пересечении улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта поздним вечером 4 декабря, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
05.12.2018, 09:30
ВИДЕО: Паблик "Усы Пескова" показал, как в Петрозаводске погорельцы живут в доме с крысами и бомжами
Популярный паблик "Усы Пескова" в соцсети "ВКонтакте" обратил внимание на дом на Октябрьском проспекте, который после пожара власти решили не расселять.
05.12.2018, 09:24
Пожар произошел в ночь на 5 декабря на улице Радищева в неэксплуатируемом строении, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
05.12.2018, 09:18
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление контроля за расходованием средств материнского капитала.
05.12.2018, 09:15
Жители предпенсионного возраста в республике не хотят участвовать в программах переобучения для возможности устройства на новую работу.
05.12.2018, 09:13
В Петрозаводске будут судить мужчину, который "воспитывал" пасынка до гематом, кровоподтеков и сотрясения мозга.
05.12.2018, 09:10
Пожары произошли в минувший вторник, 4 декабря, на улице Коммунистов в хозпостройках, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
05.12.2018, 09:05
На проспекте Александра Невского злоумышленники подожгли подъезд жилого дома, сообщается на сайте ЕДДС Петрозаводска.
05.12.2018, 08:45
Установив мобильное приложение "Народный контроль", каждый пользователь может стать активистом и даже экспертом Народного фронта.
05.12.2018, 08:20
На улице Мерецкова начнет работать новый светофорный объект.
05.12.2018, 08:05
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 5 декабря.
05.12.2018, 07:55
Жители микрорайона Древлянка сфотографировали лису, разгуливающую рядом с домами.
05.12.2018, 07:25
Опрос жителей девяти регионов, входящих в арктический пояс, показал, где жить хорошо, а где не стоит.
05.12.2018, 07:15
Обвиняемого в убийстве мужчину могут посадить на 15 лет.
05.12.2018, 06:40
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Аналитика
04.12.2018 10:51
Обществоведение
Карельский городок рискует утонуть в фекалиях - компания, владеющая сетями водоотведения, обанкротилась.
03.12.2018 10:45
29.11.2018 13:34
Чтиво
04.12.2018 16:05
Личное мнение
В Карелии нет денег на повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, но на материальное поощрение республиканского руководства финансирование нашлось.
30.11.2018 14:54
30.11.2018 12:29
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