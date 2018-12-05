Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ

Новости

Календарь
Сегодня, 05 Декабря 2018
Минэк Карелии предложил компенсировать проценты по ипотеке сельским предпринимателям
Министерство экономического развития Карелии обсуждает с банками возможность субсидирования за счет бюджета процентов по ипотеке на строительство жилых домов предпринимателям в сельской местности.
05.12.2018, 11:03
В Петрозаводске пожарные спасли ребенка
В пожарно-спасательную службу Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи девочке, у которой застряла нога в металлической решетке, сообщили в МЧС Карелии.
05.12.2018, 11:00
Карельские автоперевозчики: "Дайте нам работать!"
На Вознесенском шоссе прошла акция протеста водителей камневозов.
05.12.2018, 10:56
Большегруз оставил без интернета половину микрорайона в Петрозаводске 1
На Старой Кукковке произошла авария, в результате которой без интернета осталась большая часть жителей микрорайона.
05.12.2018, 10:48
Неизвестный избил школьника в Петрозаводске
В редакцию "Столицы на Онего" обратилась девушка и сообщила, что ее 17-летнего брата избил неизвестный, после чего скрылся.
05.12.2018, 10:44
В Карелии из-за оптимизации могут уволить предпенсионеров
Управление труда и занятости республики призывает органы местной власти в районах тщательнее контролировать процессы оптимизации бюджетной сферы, в результате которых могут пострадать предпенсионеры.
05.12.2018, 10:40
В Карелии улучшилась экономическая ситуация в сфере розничной торговли 1
Ситуация для предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли в Карелии в IV квартале 2018 года улучшилась по сравнению с предыдущим кварталом, считают руководители торговых организаций.
05.12.2018, 10:00
В Карелии мужчину избили битой до потери сознания
Сотрудники вневедомственной охраны в ночном заведении Кондопоги обнаружили мужчину с разбитой головой без сознания, сообщили в Росгвардии Карелии.
05.12.2018, 09:50
В Петрозаводске мужчина обещал убить соседку игрушечным автоматом за занятия фитнесом 2
В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством местной жительнице, сообщает МВД Карелии.
05.12.2018, 09:47
Первая "Ласточка" из Санкт-Петербурга в Сортавалу отправится 22 декабря
Скоростной комфортабельный поезд будет доставлять пассажиров в город Сортавала и горный парк "Рускеала", сообщает правительство Карелии.
05.12.2018, 09:42
Экспорт товаров из Карелии в 2018 году приблизился к 1 млрд. долларов США 3
Объем экспорта товаров, произведенных в Карелии, за девять месяцев 2018 года почти достиг 1 млрд. долларов США.
05.12.2018, 09:36
Депутаты всех фракций, кроме "Единой России", подписали обращение в суд из-за пенсионной реформы 5
Депутаты всех фракций Госдумы, кроме "Единой России", подписались под обращением в Конституционный суд (КС) об обжаловании основных положений закона о повышении пенсионного возраста.
05.12.2018, 09:31
В Петрозаводске женщина пострадала в ДТП, которое устроил водитель иномарки
Авария произошла на пересечении улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта поздним вечером 4 декабря, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
05.12.2018, 09:30
ВИДЕО: Паблик "Усы Пескова" показал, как в Петрозаводске погорельцы живут в доме с крысами и бомжами
Популярный паблик "Усы Пескова" в соцсети "ВКонтакте" обратил внимание на дом на Октябрьском проспекте, который после пожара власти решили не расселять.
05.12.2018, 09:24
Ночью в Петрозаводске горело неэксплуатируемое строение
Пожар произошел в ночь на 5 декабря на улице Радищева в неэксплуатируемом строении, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
05.12.2018, 09:18
Госдума: Материнский капитал будет сложнее использовать
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление контроля за расходованием средств материнского капитала.
05.12.2018, 09:15
Предпенсионеры Карелии не желают выбирать новую работу 2
Жители предпенсионного возраста в республике не хотят участвовать в программах переобучения для возможности устройства на новую работу.
05.12.2018, 09:13
В Карелии отчим избил 12-летнего пасынка на глазах у матери-воспитателя
В Петрозаводске будут судить мужчину, который "воспитывал" пасынка до гематом, кровоподтеков и сотрясения мозга.
05.12.2018, 09:10
На одной из улиц Петрозаводска неизвестные подожгли две хозпостройки
Пожары произошли в минувший вторник, 4 декабря, на улице Коммунистов в хозпостройках, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
05.12.2018, 09:05
Неизвестные подожгли жилой дом в Петрозаводске
На проспекте Александра Невского злоумышленники подожгли подъезд жилого дома, сообщается на сайте ЕДДС Петрозаводска.
05.12.2018, 08:45
Жителей Карелии зовут в народные контролеры 1
Установив мобильное приложение "Народный контроль", каждый пользователь может стать активистом и даже экспертом Народного фронта.
05.12.2018, 08:20
На одном из самых аварийных пешеходных переходов Петрозаводска сегодня включат светофор
На улице Мерецкова начнет работать новый светофорный объект.
05.12.2018, 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 5 декабря.
05.12.2018, 07:55
ФОТО: По Петрозаводску бродит голодная лиса 3
Жители микрорайона Древлянка сфотографировали лису, разгуливающую рядом с домами.
05.12.2018, 07:25
Карелия стала аутсайдером рейтинга устойчивого развития арктических регионов России 1
Опрос жителей девяти регионов, входящих в арктический пояс, показал, где жить хорошо, а где не стоит.
05.12.2018, 07:15
Житель Петрозаводска зарезал знакомого во время пьяного застолья
Обвиняемого в убийстве мужчину могут посадить на 15 лет.
05.12.2018, 06:40
На день назад
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2018, 13:59
В Петрозаводске на улице нашли труп
01.12.2018, 10:29
Странный гул напугал пол-Петрозаводска в первый день зимы
03.12.2018, 11:54
Парфенчиков увеличил денежное поощрение себе и чиновникам
28.11.2018, 06:40
ГИБДД оштрафовала на 100 тысяч рублей участников кортежа, нагло проехавших по Петрозаводску
28.11.2018, 11:22
Родственники не могут получить тело умершего в Дубае жителя Петрозаводска
29.11.2018, 19:10
Дмитрий Шепелев нашел замену Фриске

Аналитика

04.12.2018 10:51
Обществоведение
Суоярви в дерьме 4
Карельский городок рискует утонуть в фекалиях - компания, владеющая сетями водоотведения, обанкротилась.
"Первый трактор пустим – это политика" 8
03.12.2018 10:45
"Руки, голова и технология – вот что нужно для качественной уборки города" 4
30.11.2018 13:03
Взрывной бизнес
29.11.2018 13:34
Вся аналитика

Чтиво

04.12.2018 16:05
Личное мнение
Не в коня корм 6
В Карелии нет денег на повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, но на материальное поощрение республиканского руководства финансирование нашлось.
Катаракта у всех впереди. Что делать?
30.11.2018 14:54
Праздник должен быть праздником, не так ли?
30.11.2018 12:29
Колокола древнего Валаама звонят над Финляндией 4
30.11.2018 10:00
архив чтиво

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?

Медиа

"STARПерцы" провели эфир из Петрозаводска на всю страну
Новое
Сегодня 10:46
#Карелиянапрокат - КВАДРОЦИКЛЫ
27.11.2018 13:42
Перинатальный центр в Петрозаводске
26.11.2018 13:18
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»