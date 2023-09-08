Большегруз оставил окраину Петрозаводска без троллейбусов

При перевозке крупногабаритного груза оборвали троллейбусные провода

В субботу вечером, 9 сентября, в 19.25 при перевозке груза были порваны провода контактной сети, сообщили в паблике "Городской транспорт".

Контактная сеть была повреждена на Древлянке, в районе конечной первого маршрута троллейбуса на Лососинском шоссе.

По этой причине троллейбусы были вынуждены разворачиваться на кольце улицы Чапаева и позже на Лесном проспекте.

Контактную сеть восстановили ночью в воскресенье, 10 сентября, в 02.20.