Большегруз протаранил фуру на скользкой дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии грузовой автомобиль не смог остановиться и столкнулся с фурой, находившейся впереди.

ДТП произошло поздним вечером первого февраля на улице Лыжная в Петрозаводске. Ролик, на котором зафиксирован момент аварии, размещен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

В момент аварии одна из фур останавливалась на перекрестке улицы Лыжная. Вторая фура подъезжала сзади. Водитель второго автомобиля не смог затормозить перед остановившимся впереди него транспортом. Он попытался увести машину от удара, но столкновение все равно произошло.

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».