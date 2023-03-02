Большегруз с экскаватором снес троллейбусные провода на проспекте Ленина в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием тягача, перевозящего экскаватор, произошло утром 3 марта на перекрестке Ленина-Антикайнена в Петрозаводске.
В пятницу, 3 марта, в 08.07 с проспекта Ленина на улицу Антикайнена поворачивал тягач, перевозящий экскаватор. Автопоезд при повороте порвал троллейбусные провода.
Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения компании Sampo.ru. Примечательно, что экипаж ДПС подъехал к месту происшествия практически сразу.
По словам очевидцев, движение троллейбусов вниз по Ленина остановлено не было, петрозаводчане наблюдали едущий электротранспорт со спущенными «рогами», на аккумуляторах.
А при движении вверх по Ленина троллейбусы останавливались перед аварийным перекрестком.
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