Большегруз с экскаватором снес троллейбусные провода на проспекте Ленина в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием тягача, перевозящего экскаватор, произошло утром 3 марта на перекрестке Ленина-Антикайнена в Петрозаводске.

В пятницу, 3 марта, в 08.07 с проспекта Ленина на улицу Антикайнена поворачивал тягач, перевозящий экскаватор. Автопоезд при повороте порвал троллейбусные провода.



Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения компании Sampo.ru. Примечательно, что экипаж ДПС подъехал к месту происшествия практически сразу.



По словам очевидцев, движение троллейбусов вниз по Ленина остановлено не было, петрозаводчане наблюдали едущий электротранспорт со спущенными «рогами», на аккумуляторах.



А при движении вверх по Ленина троллейбусы останавливались перед аварийным перекрестком.