Большегруз сбил пешехода на трассе в Карелии

ДТП произошло утром 5 ноября в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По информации МЧС Карелии, в 7.46 пожарно-спасательное подразделение привлекалось для ликвидации ДТП на трассе "Кола", поворот на Гирвас.

В ГИБДД сообщили, что большегруз задел стоящего на обочине пешехода.

Информация о пострадавших и подробности происшествия выясняются.

Ранее иномарка сбила пенсионера, который шел по дороге в Сегеже.