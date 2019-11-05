Подписаться
Новости. Происшествия
13:10, 05 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Большегруз сбил пешехода на трассе в Карелии

Загрузка...

ДТП произошло утром 5 ноября в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По информации МЧС Карелии,  в 7.46 пожарно-спасательное подразделение привлекалось для ликвидации ДТП на трассе "Кола", поворот на Гирвас.

В ГИБДД сообщили, что большегруз задел стоящего на обочине пешехода.

Информация о пострадавших и подробности происшествия выясняются. 

Ранее иномарка сбила пенсионера, который шел по дороге в Сегеже.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2019-11-05 15:09:51
Не, нормально так! Уже и на обочине постоять нельзя? А Министерство строительства дорог смотрело какие хайвеи в США? А большегрузы ещё больше чем в Европе!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.10.2019, 16:30
Пивненко рассказала о "злых женщинах" на МАПП "Вяртсиля"
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии

Аналитика

Сегодня 10:42
Обществоведение
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем"
Руководитель родительской организации детей-инвалидов в Карелии борется за наведение порядка в специализированных интернатах и считает неправильным строительство коррекционной школы в Соломенном.
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
31.10.2019 15:41
Ответ Грете Тунберг 14
31.10.2019 11:31
"Можно и из провинции делать федеральный проект"
31.10.2019 10:32
Безопасный дом и добрый двор
30.10.2019 16:55
Вся аналитика

Медиа

Праздник Марьяне-2019 в Петрозаводске
Сегодня 09:43
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»