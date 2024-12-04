Большегруз в Петрозаводске перегородил дорогу на перекрестке и протаранил легковушку

Момент ДТП запечатлела уличная камера компании «Ситилинк».

Большегруз выехал на пересечение улиц Красноармейской и Гоголя и перегородил дорогу перед пешеходным переходом. По прямой ехала легковушка, которая стала поворачивать направо, но остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей.

Затем водитель авто начал движение и в этот же момент большегруз двинул вперед и протаранил легковушку. В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Водитель вышел из легковушки и начал махать руками. Обстоятельства ДТП уточняются.