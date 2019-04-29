Большегрузам ограничат движение по Петрозаводску

Ограничение движения большегрузного транспорта по городским дорогам произойдет уже этим летом.

Власти карельской столицы в рамках программы "Безопасный Петрозаводск" уже этим летом установят первые знаки, ограничивающие движение большегрузного транспорта по городским улицам. Об этом "Столице на Онего" рассказал председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

В марте этого года в Петрозаводске состоялось первое заседание профильной рабочей группы по улучшению транспортной инфраструктуры и логистики карельской столицы. В нем приняли участие депутаты Петросовета, представители городской администрации и ГИБДД. Они рассмотрели предложения по улучшению организации движения грузового транспорта и повышению безопасности на улицах города. В частности, инициативу об ограничении движения грузовиков, с которой выступил председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

Мы расспросили его о том, как и когда начнет реализовываться этот проект, почему приняли решение ограничить движение большегрузов по Петрозаводску и где появятся первые ограничивающие знаки.

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