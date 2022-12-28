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Большие компании выбирали Карелию для отдыха в 2022 году

Новости. Общество
08:56, 29 Декабря 2022
фото: паблик «Администрация Сортавальского поселения

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Сортавала попала в число популярных направлений для отдыха в больших компаниях.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, опираясь на данные бронирований, решил определить самые популярные направления 2022 года, где туристы отдыхали большими компаниями. Карелия оказалась на десятой строчке рейтинга и стала самой дорогой по стоимости отдыха.

Так, по данным Tvil.ru, первое месте в рейтинге у Сочи с 12% всех «компанейских» бронирований.  На втором месте оказался Санкт-Петербург, а на третьем - Ялта  (11% и 5% бронирований соответственно). Замыкают пятерку лидеров Казань и Москва.

В список популярных направления для отдыха в компании также попали Краснодар, Краснодарский край, Калининград,  Калининградская область, Нижний Новгород, Нижегородская область и Кисловодск, Ставропольский край.

Сортавала на десятом месте рейтинга стал самым дорогим по стоимости бронирования жилья. Отдых здесь за сутки в среднем обходится в 6805 рублей. Дешевле всего отдохнуть в Краснодаре -2847 рублей. Для сравнения за сутки в Казани в среднем туристы платят 3444 рублей, в Москве - 4812 рублей, а в Сочи - 4241 рублей.

Ранее сообщалось, озера Карелии попали в топ-5 популярных направлений для зимнего дрифта.

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