Большинство магазинов Карелии не готово сдерживать рост цен

Торговая наценка, которую устанавливают организации розничной торговли для получения прибыли, во втором квартале останется не прежнем уровне в большинстве магазинов Карелии.

Это следует из результатов опроса ретейлеров, проведенного Карелиястатом.

Средний уровень торговой наценки в Карелии составляет 25,3%. Сохранить ее собираются 85% респондентов.

Еще 10% намерены ее увеличить и только 5% готовы пойти на снижение.

По словам руководителей компаний, чтобы обеспечить возмещение издержек и получать прибыль, надо увеличить торговую наценку на 12,1%.