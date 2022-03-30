Большинство населения соседней с Карелией Финляндии поддерживает вступление страны в НАТО

По последнему опросу общественного мнения доля сторонников военного блока достигла 61%.

Все последние опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что большинство жителей Финляндии, которая традиционно придерживалась политики нейтралитета, склоняются к ее присоединению к НАТО. Самые свежие данные о настроениях финнов опубликовала накануне крупнейшая газета соседней страны Helsingin Sanomat. Согласно ее опросу, вступление в НАТО поддерживает 61% финских граждан, против высказались всего 16%, а еще 23% не смогли определиться со своей позицией.

Причем, этот опрос показал, что количество сторонников военного блока в Финляндии стремительно растет. Еще 23 марта Helsingin Sanomat приводила другие данные: в поддержку вступления страны в НАТО тогда высказались 54% опрошенных, против — 21%, и лишь число неопределившихся неделю назад было примерно на том же уровне — 25%.

Читайте подробнее в статье «Финны смотрят на НАТО».