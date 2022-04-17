890x80
Реклама
Архитектура европейского стандарта в Петрозаводске
17.04.2022 00:01
Центр поддержки экспорта продлевает прием заявок на конкурс «Экспортер года»
06.04.2022 13:12
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Адвокат Наталия Чернова: «Дискутируйте в узком кругу»
Сегодня 09:18

Большинство опрошенных россиян не имеют запасов наличной иностранной валюты

Новости. Экономика
22:00, 18 Апреля 2022
фото: © Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press

Новости партнеров

Большинство опрошенных россиян (55%) заявили, что не имеют накоплений в наличной иностранной валюте.

При этом чаще всего наличную иностранную валюту хранят в долларах, показал проведенный банком «Открытие» опрос (есть в распоряжении ТАСС).

«45% россиян имеют запасы наличной валюты, у 55% ее нет. Больше всего обладателей наличной валюты в Центральном федеральном округе (52%) и на Урале (49%), меньше всего на Северном Кавказе (32%). Среди валют, в которых россияне хранят запасы наличных, доминируют доллар США (72%) и евро (35%). Наличные юани есть у 6% опрошенных, британские фунты стерлингов — у 3%», — указали в «Открытии».

Большинство опрошенных (66% из тех, кто располагает наличной иностранной валютой) используют ее в качестве подушки безопасности. Еще 30% заявили, что используют наличную валюту в зарубежных поездках, а 14% назвали другие причины: «на всякий случай», «остались после поездки за границу», «просто лежат как сувенир».

«47% опрошенных россиян не собираются покупать наличную валюту, потому что она им не нужна. 16% покупали раньше, но не планируют делать это сейчас. 15% не хотят покупать валюту из-за существующих валютных ограничений, столько же — из-за слишком высокого курса. Лишь 7% (в том числе 13% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области) сообщили, что покупали валюту раньше и планируют делать это сейчас», — добавили в пресс-службе «Открытия».

Опрос проводился 8–14 апреля методом онлайн-интервью. Были опрошены 1 тысяча мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тыс. человек).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.04.2022, 07:00
На Земле ожидается сильная магнитная буря из-за вспышки на Солнце
17.04.2022, 00:01
Архитектура европейского стандарта в Петрозаводске
12.04.2022, 11:58
«Бурной весны не ждем»: В Карелию опять идет снег
14.04.2022, 11:24
Глава Управления по туризму Карелии заявила о «противостоянии населения» планам властей по горе Воттоваара
11.04.2022, 20:39
Официальное число погибших на Украине жителей Карелии достигло девяти
13.04.2022, 17:20
В Карелии авария на снегоходе унесла жизнь человека (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 09:18
Обществоведение
Адвокат Наталия Чернова: «Дискутируйте в узком кругу»
Защитник из Петрозаводска рассказала «Столице на Онего» о зонах риска для граждан в изменившемся российском законодательстве.
Матвеев дал показания против Боднарчука
Сегодня 09:00
 «Моя победа осталась практически незамеченной в Карелии»
14.04.2022 13:55
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
14.04.2022 09:00
Что в Карелии подорожало больше всего
13.04.2022 14:51
Вся аналитика

Чтиво

14.04.2022 14:49
Уроки выживания
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
Какая еда помогает справиться со стрессом и как вкусно приготовить гречу, которая килограммами скопилась на антресолях. 
«Шафран пусть растет там, где ему положено расти»
11.04.2022 12:25
«Если дети играют в войнушку, это не страшно, игра — это способ исцеления»
05.04.2022 17:04
архив чтиво

Медиа

Митинг в честь Дня воинской славы в Петрозаводске
Сегодня 13:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.