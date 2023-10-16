Большинство петрозаводчан поддерживает инициативу создания зоополиции в России

До конца года законопроект будет внесен в Госдуму.

В Госдуму до конца года будет внесен законопроект об организации зоополиции — органа, который бы контролировал домашних питомцев, занимался устройством бездомных животных в приюты и рассматривал жалобы о нападении животных на людей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob 18 октября.

Сервис провел опрос о необходимости создания такой полиции в России. В нем приняли участие экономически активные жители Петрозаводска.

Результаты показали, что 76% горожан поддержали идею создания зоополиции: 40% полностью уверены в ее необходимости, 34% — скорее уверены.

Против предложения выступило 24% опрошенных, 10% из которых — однозначно против. По их мнению, существующего законодательства вполне достаточно, а за травмы, нанесенные животными, нужно ужесточать ответственность для их хозяев.

Исследование показало, что чаще остальных с однозначным одобрением идеи выступали респонденты моложе 34 лет (51%). Женщины поддерживали инициативу чаще мужчин (46 и 36% соответственно), а хозяева кошек и собак (по 49%) — чаще петрозаводчан без питомцев (32%).

Напомним, власти Калевалы просят помочь животным, у которых умер хозяин.