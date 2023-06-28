Большинство петрозаводчан призналось, что выбрасывают крупногабаритный мусор в обычные контейнеры

Стали известны результаты опроса в «Столице на Онего».

Ранее редакция «Столицы на Онего» решила опросить петрозаводчан, что они делают с крупногабаритными отходами.

Итоги опроса показали, что мусорная реформа в Петрозаводске еще далека до своего финала. Абсолютным лидером ответов стал вариант «выбрасываю в общие контейнеры». Именно так поступают 78% опрошенных.

Впрочем, еще 7%, принявших участие в опросе сказали, что вывозят такие отходы за город. В свете этого утилизация крупногабаритного мусора на общих контейнерных площадках выглядит не самым плохим вариантом.

Наконец, 17% опрошенных, по их словам, нанимают специализированного подрядчика.

Всего в опросе, проходившем с 20 по 27 июня, приняли участие 174 человека.