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Новости. Экономика
11:00, 25 Ноября 2018
фото: duma.gov.ru

Большинство проектов к столетию Карелии не будут реализованы, предполагает эксперт

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По оценке политолога Олега Реута, к юбилею Карелии удастся закончить лишь два проекта.

В рамках подготовки 100-летнего юбилея Карелии федеральным центром с высокой вероятностью будут реализованы всего два проекта, и оба – в Петрозаводске.

Уже на следующей неделе Государственная дума примет законопроект о федеральном бюджете в третьем, окончательном чтении. Как следует из находящейся в открытом доступе информации, законопроект "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" не содержит прямой возможности предоставления государственных субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой (ФЦП) "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

Материал политолога Олега Реута читайте далее.

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