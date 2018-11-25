Большинство проектов к столетию Карелии не будут реализованы, предполагает эксперт

По оценке политолога Олега Реута, к юбилею Карелии удастся закончить лишь два проекта.

В рамках подготовки 100-летнего юбилея Карелии федеральным центром с высокой вероятностью будут реализованы всего два проекта, и оба – в Петрозаводске.

Уже на следующей неделе Государственная дума примет законопроект о федеральном бюджете в третьем, окончательном чтении. Как следует из находящейся в открытом доступе информации, законопроект "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" не содержит прямой возможности предоставления государственных субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой (ФЦП) "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

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