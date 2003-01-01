Большинство родителей против продления работы детских садов до 20:00

«Столица на Онего» провела опрос в соцсетях. Большинство родителей не поодержало идею.

Наше издание опубликовало опрос в паблике в ВК. Мы спросили, как бы отнеслись читатели к продлению рабочего дня детского сада до 20:00.

В ходе анонимного опроса, в котором приняли участие 279 человек, выяснилось, что большинство родителей негативно относятся к идее продления рабочего дня в детских садах до 20:00. Инициатива не нашла существенной поддержки среди респондентов.

— Согласно результатам, почти треть опрошенных (29,03%) категорически высказались против, отметив, что такое изменение «не соответствует интересам ребёнка и семьи». Ещё 26,52% респондентов отнеслись к идее скорее отрицательно, считая, что «ребёнок не должен проводить в саду так много времени». Таким образом, суммарно более 55% участников выразили несогласие с предложением.

Сторонники продления дня составили меньшинство. Только 15,77% проголосовали «положительно», указав на необходимость такого шага из-за графика работы, а 17,56% отнеслись «скорее положительно», увидев в этом удобство для некоторых ситуаций. Каждый четырнадцатый респондент (7,17%) остался безразличен, так как его устраивает текущий график. Около 4% предложили свои варианты в комментариях.

— Раньше сад и ясли работали с 7.00 до 19.00. А сейчас сад работает почему-то до 17.30 и если мама задержится и придет в 17.25 уже начинаются выскпзывания, что ваш ребенок уже один сидит полчаса. Необходимо сделать с 7.00 до 20.00 — они ведь работают в две смены по полдня.

— Увеличат работу садов, работодатели увеличат ваше рабочее время за те же деньги. Оно вам надо?

— Лучше бы укоротили рабочий день на 30 минут женщинам, у кого дети ходят в детский сад. В основном это проблема тех, у кого рабочий день до 17-17.30 и они не успевают в сад до 18.

Напомним, на минувшей неделе общественники обратились с просьбой продлить рабочий день детских садов до 20:00. Идею поддержал президент России Владимир Путин. «Столица на Онего» обратилась за комментарием в Минобразования Карелии. В Карелии для изучения мнения родителей о необходимости продления работы детских садов будет проведен дополнительный мониторинг среди родителей детей дошкольного возраста.