Большинство россиян не почувствовало усилий государства по сдерживанию цен

Почти каждый второй одобряет введение в стране продовольственных сертификатов для малоимущих.

Таковы результаты опроса, который провел исследовательский центр SuperJob после вступления в силу указа президента РФ Владимира Путина о регулировании цен на социально значимые товары. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

В итоге только 13% респондентов ответили, что президентский указ помог стабилизировать цены на основные продукты питания в январе-феврале 2021 года. По мнению большинства, а точнее 69% опрошенных, принятые меры в стране не работают: заморозка оказалась фиктивной, а цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания.

Как показали результаты исследования, идею продовольственных сертификатов для малоимущих слоев населения одобряет практически каждый второй респондент, или 48%. Причем, больше всего сторонников этой идеи – среди граждан до 34 лет, или 54%, а меньше всего — среди россиян старше 45 лет и тех, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц (по 43%).