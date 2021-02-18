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Большинство россиян не почувствовало усилий государства по сдерживанию цен

Новости. Общество
19:10, 19 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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Почти каждый второй одобряет введение в стране продовольственных сертификатов для малоимущих.

Таковы результаты опроса, который провел исследовательский центр SuperJob после вступления в силу указа президента РФ Владимира Путина о регулировании цен на социально значимые товары. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

В итоге только 13% респондентов ответили, что президентский указ помог стабилизировать цены на основные продукты питания в январе-феврале 2021 года. По мнению большинства, а точнее 69% опрошенных, принятые меры в стране не работают: заморозка оказалась фиктивной, а цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания.

Как показали результаты исследования, идею продовольственных сертификатов для малоимущих слоев населения одобряет практически каждый второй респондент, или 48%. Причем, больше всего сторонников этой идеи – среди граждан до 34 лет, или 54%, а меньше всего — среди россиян старше 45 лет и тех, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц (по 43%).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Денис
2021-02-19 20:35:40
Президентский "указ", как это часто уже бывает, только помог узаконить повышение цен, всё стало дороже, и понижение обещанное , конечно, обнулилось...
Дальше будет сложней, потому как по ценам решают люди те,кто сам никогда в бизнесе не работал и не понимает что это такое: зарабатывать не умеют ,а цены пытаются регулировать....
Так что, ничего нового среди обещалок и будущих "рывков"!?!
миша
2021-02-19 19:46:23
Так рынок или сертификаты? Эти два понятия разве не входят в противоречие? Вопрос серьезный, поэтому театрального кира прошу не отвечать.
театральный критик
2021-02-19 19:17:46
Не интересуют исследования иноагентов
кир
2021-02-19 19:13:43
Пофиг совсем.
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