890x80
Реклама

Большинство участников опроса не считают День народного единства праздником

Новости. Общество
16:36, 03 Ноября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Для большинства респондентов праздником осталось 7 ноября.

Накануне Дня народного единства поинтересовались у читателей, стало ли 4 ноября для них праздником.

В результате в опросе приняли участие 435 человек, большинство из которых — 198 (45%) признались, что для них все еще 7 ноября остается праздником, а День народного единства пока не признают.

Чуть меньшее число респондентов — 149 (34%) — 4 ноября праздника не чувствуют, но выходному рады.

Из опрошенных 68 (15%) человек сказали, что им все равно.

И 20 участников опроса (4%) рады, что 4 ноября отмечается День народного единства, потому что праздник — это всегда хорошо.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-11-03 18:26:11
Неееееее , так не пойдёт , не то творится в гондурасе ))) :)
лишьбыпротив
2021-11-03 17:21:47
Да тут большинство специфическое :)
Ринат
2021-11-03 17:04:38
С кем едениться то ? Со скороспелыми буржуями и коррупционерами . Нет уж , увольте от празднования .
топка
2021-11-03 16:58:35
Наши люди всегда рады, когда работать не надо. Название роли не играет. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2021, 18:48
Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска: самое важное
27.10.2021, 18:50
Вице-премьер Карелии разъяснил новые требования об отстранении невакцинированных от работы
29.10.2021, 16:41
В Петрозаводске мужчина добежал до поезда и умер
29.10.2021, 09:07
Скандальный «Невский пассаж» в Петрозаводске сносу не подлежит
01.11.2021, 14:22
За десять лет из Карелии уехал целый город
30.10.2021, 08:40
Умерла известный в Петрозаводске врач

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 5
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 4
01.11.2021 14:49
Размеры антикризисных микрозаймов для предпринимателей в Карелии увеличены вдвое
01.11.2021 14:48
За десять лет из Карелии уехал целый город 11
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 17
01.11.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:24
Личное мнение
Дата из Смутного времени 3
Почему за полтора десятка лет День народного единства так не стал для многих россиян праздником.
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»