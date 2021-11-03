Большинство участников опроса не считают День народного единства праздником

Для большинства респондентов праздником осталось 7 ноября.

Накануне Дня народного единства поинтересовались у читателей, стало ли 4 ноября для них праздником.

В результате в опросе приняли участие 435 человек, большинство из которых — 198 (45%) признались, что для них все еще 7 ноября остается праздником, а День народного единства пока не признают.

Чуть меньшее число респондентов — 149 (34%) — 4 ноября праздника не чувствуют, но выходному рады.

Из опрошенных 68 (15%) человек сказали, что им все равно.

И 20 участников опроса (4%) рады, что 4 ноября отмечается День народного единства, потому что праздник — это всегда хорошо.