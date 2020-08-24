Большинство участников опроса не готовы делать прививку от коронавируса, опасаясь за последствия

Более 700 человек ответили на вопрос: готовы ли они сделать прививку от коронавируса.

В середине августа российские ученые заявили, что создали вакцину, способгную защитить от коронавируса. По их заверениям, российская вакцина от COVID-19 способна защитит организм минимум на два года.

"Столица на Онего" интересовалась: Вы готовы сделать прививку от коронавируса?

В опросе принял участие 751 человек. Большинство респондентов – 405 (53%) ответили, что не готовы делать такую прививку, потому что боятся последствий.

Готовы прививаться 216 человек (28%) – лишь бы не заболеть.

А 130 участников опроса (17%) в принципе никогда не делают прививок.