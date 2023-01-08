Большинство участников опроса не строят планы на 2023 год из-за ситуации в стране

Более 300 человек ответили на вопрос, строят ли они планы на 2023 год.

В опросе приняли участие 334 человека, из которых большинство – 191 (57%) ответили: сейчас такая ситуация, что надолго загадывать не стоит, поэтому и планов не строят.

Вторую строчку заняли те, кто считает, что, несмотря ни на что, планироваться надо, так как без надежды жить нельзя. Оптимистов оказалось 97 (29%).

Так, 33 респондента (9%) назвали себя фаталистами и также отказались строить планы на будущее, так как они убеждены в неизбежности происходящего, отдали все на волю судьбы.

И с равнодушием смотрят в будущее 13 участников опроса (3%) – им все равно и нет дела до планов.