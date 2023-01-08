Большинство участников опроса не строят планы на 2023 год из-за ситуации в стране

Более 300 человек ответили на вопрос, строят ли они планы на 2023 год.
В опросе приняли участие 334 человека, из которых большинство – 191 (57%) ответили: сейчас такая ситуация, что надолго загадывать не стоит, поэтому и планов не строят.
Вторую строчку заняли те, кто считает, что, несмотря ни на что, планироваться надо, так как без надежды жить нельзя. Оптимистов оказалось 97 (29%).
Так, 33 респондента (9%) назвали себя фаталистами и также отказались строить планы на будущее, так как они убеждены в неизбежности происходящего, отдали все на волю судьбы.
И с равнодушием смотрят в будущее 13 участников опроса (3%) – им все равно и нет дела до планов.
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