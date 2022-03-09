Большинство участников опроса почувствовали на себе введение санкций в связи с событиями на Украине

В опросе приняли участие более 900 человек.

«Столица на Онего» интересовалась у читателей: почувствовали ли они на себе введение санкций в связи с событиями на Украине. В опросе приняли участие 932 человека, большинство из которых — 498 (53%) ответили, что из-за введенных ограничений и запретов под вопросом оказались и работа, и зарплата, и путешествия.

Чуть меньшее количество респондентов — 269 (28%) пока не поняли, повлияли ли на них санкции, но тревогу испытывают.

И у 165 (17%) участников опроса жизнь никак не изменилась.