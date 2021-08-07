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Большинство участников опроса смотрели Олимпиаду, которая проходила в Токио

Новости. Общество
16:20, 10 Августа 2021
фото: © Getty Images

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Опрос показал, что, несмотря на то, что российские спортсмены выступали на Олимпиаде без гимна и флага, их поддерживали болельщики.

В минувший понедельник, 9 августа, российские спортсмены вернулись домой с Олимпиады в Токио. Летние Олимпийские игры 2020/2021 завершены. Россия по медальному зачету заняла пятое место, наши спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее "Столица на Онего" спрашивала читателей, смотрят ли они трансляцию Олимпийских игр в Токио.

В опросе приняли участие 479 человек, большинство из которых – 180 (37%) ответили, что, конечно, смотрят.

Чуть меньшее число респондентов – 161 (33%) признались, что не интересуются спортом.

И 137 человек (28%) сообщили, что не следили за успехами российских спортсменов, так как они выступали без гимна и флага, и это стыдно.

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Комментарии

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2021-08-10 16:49:24
Сами придуиали, сами посчитали
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