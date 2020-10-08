Большинство заявлений граждан о банкротстве без судебной процедуры отклоняется

Об этом сообщил портал "Федресурс".

С сентября граждане без имущества и с долгом от 50 тыс. до 500 тыс рублей имеют право на признание банкротом без судебного решения этого вопроса. Заявления подаются по месту жительства или месту пребывания в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Разобраться в правилах игры им пока слишком сложно, полагают эксперты.

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