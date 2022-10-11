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Большинство жителей Карелии не готово отказаться от «серых» зарплат, с которыми борются власти

Новости. Общество
10:47, 25 Ноября 2022

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Против получения зарплаты «в конверте» выступают лишь 39% жителей Карелии.

Если бы им предложили такой вариант оплаты, они бы отказались от трудоустройства. Остальные относятся к этому более лояльно.

Об этом говорят результаты опроса экономически активного населения, проведенного сервисом по трудоустройству SuperJob.

Получать зарплату по серым схемам согласны 38% жителей Карелии. Остальные участники опроса сомневаются и затруднились с ответом.

Мужчины традиционно соглашаются на «серый» или «черный» доход в полтора раза чаще женщин (48% против 28%). Тех, кто в ущерб своим интересам готов работать в компаниях, нарушающих трудовое законодательство, больше всего среди людей в возрасте от 35 до 44 лет (40%).

Кроме того, отношение к зарплате в конвертах зависит от ее размера. Опрошенные с доходом менее 50 тыс. рублей чаще соглашаются на серые схемы. Среди них на такой вариант оплаты согласны 38% опрошенных.

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